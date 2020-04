Ongeloof bij ondergehoeste agent: ‘Ik ben niet alleen politieman, maar ook vader’

In zijn elf jaar als politieagent maakte de in Iran geboren Nawid in de nacht van 21 maart voor het eerst mee dat een gearresteerde man hem doodsangsten kon laten uitstaan. Dat was nog niet eens zozeer het geval toen hij - na een melding van huiselijk geweld - in Apeldoorn oog in oog kwam te staan met Seyfi W.