Ongeloof bij patiënten na plotse exit voor verkrachting veroordeelde huisarts: ‘Voor ons was hij top’

Een huisarts in Limburg, die vorig jaar werd veroordeeld voor verkrachting van drie vrouwelijke patiënten, moet onmiddellijk stoppen met het uitoefenen van zijn beroep na nieuwe zorgwekkende meldingen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. Een deel van zijn patiënten reageert vol ongeloof. ,,Voor ons is hij altijd top geweest.”

Huisarts Sebastiaan van P. (54) uit Brunssum voldoet niet meer aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. Er is volgens de inspectie sprake van een ‘risicovolle situatie’. Vorig jaar werd P. door de rechtbank veroordeeld voor verkrachting van drie patiëntes. Het hoger beroep in de zaak loopt nog en vanwege de opschortende werking kon de man tot op heden gewoon zijn werk blijven doen.

In juni werd bekend dat de huisarts in oktober weer voor de rechter moet verschijnen op verdenking van seksueel misbruik, nadat aangifte tegen hem was gedaan. Er is nu een zogeheten last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB) opgelegd. De inspectie zegt zich ervan bewust te zijn dat dit ‘een ingrijpende maatregel is, ook voor patiënten‘, maar dat het noodzakelijk wordt geacht.

Vol ongeloof

Patiënten van Van P. reageren verdrietig op het nieuws. ,,Hij heeft mij altijd heel goed behandeld. Ook mijn familie in hele zware en moeilijke tijden, onder wie mijn vader die bijna was overleden aan kanker”, zegt Brandon Kel. ,,Hij is echt altijd een topdokter voor ons geweest. Ik schrik om te lezen dat hij per direct moet stoppen. Ik kan het me niet voorstellen dat hij die dingen heeft gedaan.” Het gezin van Rob van Loorbeek reageert ook geschrokken. ,,Wij vinden hem een superarts die tijd neemt en waar je een gewoon gesprek mee kunt hebben.”

Saskia, een jonge moeder, heeft Van P. al acht jaar als huisarts. ,,Ik ben altijd supertevreden over hem geweest, hij neemt altijd de tijd voor de patiënt. Als er iets was met mijn kindjes kon ik direct komen en werd ik meteen geholpen. Ik hoefde geen dag te wachten.” Naar eigen zeggen heeft ze nooit iets geks aan Van P. gemerkt. ,,Ik weet niet wat ik er allemaal van moet geloven. Het is voor ons afwachten wat er nu gaat gebeuren.”

Eerder voor de rechter

Van P. kwam zes jaar geleden voor het eerst negatief in het nieuws toen de eerste meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnenkwamen. ‘Als vrouw heb ik altijd een onbehaaglijk gevoel gehad’, schrijft een van zijn patiëntes op sociale media. ‘Ongepaste aanrakingen. Ongepaste houdingen aan moeten nemen bij onderzoeken. Ik kan niet de enige vrouw zijn die zich niet op haar gemak heeft gevoeld in zijn aanwezigheid.’

In 2018 moest Van P. al voor de rechter verschijnen wegens ongewenste seks met een patiënt. Volgens hem drong de vrouw zich aan hem op maar hij erkende dat hij over de schreef was gegaan. Dat zou zijn voortgekomen uit werkdruk. Hij zou maatregelen hebben getroffen om herhaling te voorkomen. De officier van justitie eiste destijds een celstraf van anderhalf jaar. De rechtbank achtte misbruik echter niet bewezen en sprak de arts vrij. Begin 2019 werd Van P. wel door het regionaal tuchtcollege een half jaar onvoorwaardelijk geschorst.

Wat nu?

De vraag is nu hoe het met de patiënten van Van P. verder moet. De inspectie meldt vrijdag de kwestie binnen acht weken voor te leggen aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, dat uiteindelijk met een oordeel zal komen. Wat het voor de regio betekent als de man zijn taak als huisarts moet neerleggen, baart andere huisartsen in de omgeving wel zorgen. Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) liet dat eerder weten aan dagblad De Limburger. De HOZL is bang dat de druk op andere huisartsen dan toeneemt, en is hierover volgens de krant in gesprek met Zorgverzekeraar CZ en huisartsengroep Brunssum.

