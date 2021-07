Ongeloof en verslagenheid bij campingeigenaren John en Ida na verwoestende brand: ‘Beroerd moment’

VIDEO Brand verwoest restaurant op camping in Bunnik

13:35 Op camping Buitengoed de Boomgaard in Bunnik is vannacht een grote brand uitgebroken in het restaurant op het terrein. De brand woedde in de keuken. De brandweer zette veel materieel in, omdat het gebouw grotendeels van hout was en er voor waterwinning gezorgd moest worden. Niemand raakte gewond.