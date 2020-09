Ongeloof in Brabants dorp nadat cafébezoeker op zes jongens inrijdt: ‘Leek wel een film’

Kids lekker hutten laten bouwen, dat is het idee achter winnend He­ma-ont­werp

25 september Een safarihut in je slaapkamer of een piratenschip in de achtertuin. Claudia Bleeker (25), winnares van de 30ste Hema Design Contest, hoopt dat kinderen met behulp van haar constructieset ‘Houtje-Touwtje’ hun creativiteit kwijt kunnen en aan het bouwen slaan. Het is de bedoeling dat haar ontwerp in alle Hema-winkels komt te liggen.