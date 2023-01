Ongeloof in treincoupé om waarschuwing conducteur: 'Pas op voor mediterraanse types’

De NS ligt onder vuur omdat een conducteur gisteren in een trein richting Groningen had gewaarschuwd voor zakkenrollers door te zeggen dat het gaat om ‘mediterraanse types’. Meerdere reizigers maakten melding van het voorval. Sommigen hebben daadwerkelijk een klacht ingediend. ,,We keuren iedere vorm van racisme af”, reageert een woordvoerder van NS vandaag. ,,We gaan met onze collega in gesprek.”

Hicham Ismaili Alaoui was een van de reizigers die op sociale media aan de bel trok. De conducteur zou volgens hem hebben gezegd dat de daders ‘mediterraanse types zijn die helaas ons land kaal stropen’. Zijn klacht wordt gedeeld door diverse medereizigers.

Kwaad is al geschied

Alaoui vindt het goed dat de NS het boetekleed aantrekt. ,,Maar het kwaad is eigenlijk al geschied”, verzucht hij. In de trein zaten - zoals wel vaker op dat traject - veel reizigers met een migratieachtergrond. ,,Zij werden door deze boodschap op één hoop gegooid en op hele nare wijze gegeneraliseerd. Iedere reiziger met een mediterraans uiterlijk, onder wie ikzelf, was in de wereld van deze conducteur een verdachte. Hier wil je helemaal niet mee geassocieerd worden, maar het gebeurde wel.”'

‘Een conducteur die omroept dat we op onze spullen moeten letten, top! De toevoeging dat we alert moeten zijn op mediterrane types die naar ons land komen om de boel af te struinen… Lijkt mij nogal ongepast’, schrijft een andere treinreiziger. Iemand die in dezelfde trein zat:’Kunnen jullie mij uitleggen of het gebruikelijk is dat conducteurs bij het waarschuwen van passagiers voor zakkenrollers in de trein de volgende omroep tekst passend is: ‘Het zijn mediterraanse types die helaas ons land kaal stropen?‘

Reactie NS

De NS baalt van de boodschap van de conducteur en zegt ‘iedere vorm van racisme’ af te keuren. Alaoui heeft in zijn tweets doelbewust niet ‘de racismekaart getrokken’. ,,Ik wil niet zeggen dat hier sprake is van doelbewust racisme of facisme, maar het is wel belangrijk dat hier lering uit wordt getrokken en dat dit niet nog eens mag gebeuren. Ik reis dagelijks met de trein, maar dit had ik nog nooit meegemaakt.”

De conducteur wordt door zijn werkgever op het matje geroepen. Over de inhoud van het gesprek worden geen mededelingen gedaan. ,,Ik ben helemaal nergens op uit. Wel zou ik het fijn vinden als de NS ook met de reizigers nog contact opneemt”, besluit Alaoui.

