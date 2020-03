Ongeloof na overlijden Gert-Jan (50) in Oostenrijk: ‘Hij stond middenin het leven’

Rechter fluit Airbnb terug: Bemidde­lings­kos­ten voor huurder verboden

13:10 Wie een vakantiehuis huurt via Airbnb, hoeft daarvoor geen bemiddelingskosten te betalen. De verhuursite is op de vingers getikt door de kantonrechter in Amsterdam. Airbnb gaat in hoger beroep.