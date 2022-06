Ongeloof om dood vermiste Reinder (39): ‘Het is volslagen bizar’

,,Ik ben ontsteld en ook wel een beetje ontmoedigd, dat dit in ons midden kon gebeuren”, vertelt Gerrit Duerink, hoofd nazorg bij het christelijk festival Opwekking. Apeldoorner Bruinsma, die het festival bezocht, verliet ’s nachts in verwarde toestand op blote voeten het terrein, terwijl hij religieuze teksten riep. Hij las sinds kort heel serieus de Bijbel. Ook dacht hij te kunnen zien of mensen ‘de Geest hadden’.

De politie heeft inmiddels bevestigd dat Bruinsma de overleden man is die is aangetroffen in het water vlak bij het festivalterrein. Duerink: ,,Tijdens het festival zijn we alleen maar bezig met hoe mensen vooruit kunnen komen in hun leven. We zijn met het leven bezig. De dood is het tegenovergestelde, het is verschrikkelijk, ongelooflijk en meer dan verdrietig dat iemand overlijdt.” Ja, en onmacht, zucht hij. ,,Ik had graag iets voor hem willen betekenen.”