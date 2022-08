Ongeloof om vervolging agent die op vrouw spoot met waterkanon: 'Door OM in steek gelaten’

politiebonden boosBinnen de politie is onthutst gereageerd op de beslissing van het Openbaar Ministerie om de agent te vervolgen die tijdens de avondklokrellen in Eindhoven begin vorig jaar een vrouw omverblies met een waterkanon. De politiebonden vrezen dat agenten bij een volgende demonstratie terughoudend zullen optreden en dat dit ten koste zal gaan van hun eigen veiligheid. ,,We voelen ons door het OM in de steek gelaten.”

Bij de rellen in Eindhoven ging het er op de bewuste dag gewelddadig aan toe. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie, richtten vernielingen aan en plunderden winkels. De Tsjechische Denisa raakte naar eigen zeggen per ongeluk verzeild in de chaos, maar later bleek dat haar vriend onder meer een kettingslot in de richting van een waterwerper had gegooid. In reactie daarop spoot de waterwerper de vrouw vanaf korte afstand omver. Die klapte daarbij met haar hoofd tegen de wand van een stalling. Beelden van het incident gingen viraal op social media. De vrouw deed aangifte van poging tot doodslag.

Niet proportioneel

Volgens het OM is het optreden van de vrouwelijke agent die de waterwerper bediende ‘niet proportioneel’ geweest. Justitie beschuldigt haar van mishandeling, tot afgrijzen van de drie grote politiebonden. ,,Het gaat hier om een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, zegt voorzitter Xander Simonis van ANPV. ,,Die collega heeft nooit de opzet gehad om in het gezicht van die mevrouw te spuiten. Ik heb zelf jarenlang met de waterwerper gewerkt: het bestuurt heel log en het is heel moeilijk om gericht op iemand te richten, laat staan op iemands gezicht. Van opzet is absoluut geen sprake en dat lijkt mij in deze zaak van cruciaal belang.”

Bovendien, zo zeggen alle politiebonden, nam de bespoten vrouw doelbewust een risico dat er geweld tegen haar kon worden gebruikt. ,,Ze was daar niet toevallig en is ook niet weggegaan toen haar dat meerdere malen werd gevraagd”, zegt Simonis. ,,Het is onfortuinlijk dat ze precies in haar gezicht is geraakt en daardoor een flinke hoofdwond heeft opgelopen, daar is iedereen het over eens. Maar dát er geweld is gebruikt, heeft ze echt volledig aan zichzelf te danken.”

‘Achteraf makkelijk praten’

Uit onderzoek door de Rijksrecherche is volgens het OM gebleken dat het optreden van de politie niet strookt met de geldende instructie. Een waterwerper is bedoeld om bij rellen samenscholende mensenmassa’s te verstoren, niet om op individuen te richten. De betrokken agent wilde de man tegenhouden, maar daarvoor had een andere, minder ingrijpende manier gekozen kunnen worden, oordeelt het OM.

Volgens ACP-voorzitter Wim Groeneweg is dat achteraf ‘vanuit je luie stoel makkelijk praten’. ,,Het was die dag chaos in Eindhoven. Agenten moesten in een split second hele moeilijke keuzes maken om de orde te handhaven. Er wordt nu een beeld geschetst dat de politie die dag ongelimiteerd en zonder nadenken geweld gebruikte, maar het zware geweld kwam juist van de andere kant. Door nu als OM met veel poeha vervolging in te stellen doet de politieorganisatie geen goed. We voelen ons in de steek gelaten, ja.“

‘Geluk dat Denisa nog leeft’

Het ongeloof binnen het politiebedrijf is groot, beaamt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), de grootste van Nederland. ,,Politiemensen reageren ontzettend aangeslagen. Zij doen naar eer en geweten hun werk en zien nu wat voor consequenties dat kan hebben. De agent in kwestie staat mogelijk een maatschappelijke straf te wachten, dat komt mentaal hard binnen. Politiemensen lopen al op hun tandvlees. Er wordt steeds meer van ze gevraagd en de werkdruk loopt alsmaar op. Het is te hopen dat de rechter dat allemaal meeweegt.”

De bespoten vrouw heeft nog altijd fysieke en psychische klachten, zegt haar advocaat Barbara van Straaten. ,,Als iemand tegen andermans hoofd schopt, is het meteen poging tot doodslag. Dit is hetzelfde”, vertelt ze. ,,Volgens haar heeft de agent van dichtbij de hardste waterstraal gebruikt die mogelijk is, waardoor het risico op zwaar letsel groot is. ,,Er is hier zwaar disproportioneel geweld gebruikt. Ze mag van geluk spreken dat Denisa het heeft overleefd.”

Levensgevaarlijke consequenties

Dat er fouten gemaakt worden door de politie, ontkennen de bonden niet. ,,Maar het zou het OM sieren als ze daar wat voorzichtiger mee omgaan”, zegt Groeneweg. ,,Het is echt niet zo dat een agent ‘s ochtends met het idee opstaat om er even lekker op los te rammen. Het zou fijn zijn als het OM - en eigenlijk iedereen in dit land - meer om onze organisatie gaat staan. Want wat je nu krijgt is dat de agent in kwestie nu al als schuldige wordt gezien. Ze wordt nu als het ware al op het schavot gehesen, dat is zorgelijk. Bij een volgende keer zullen agenten misschien wel te terughoudend optreden, met als gevolg dat onze veiligheid in gevaar komt. Dat kan levensgevaarlijke consequenties hebben.”

Het OM is van plan vast te houden aan vervolging voor mishandeling, maar geeft de advocaat eerst de tijd om een procedure te starten om de verdenking te verzwaren. Wanneer daar meer over bekend is en de agent precies moet voorkomen is nog niet duidelijk.

In januari 2021 liep een demonstratie in Eindhoven totaal uit de hand. Politie en ME hadden moeite de situatie onder controle te krijgen:

