Ongeloof om website die claimt coronavirus in buisje aan te bieden: 'Dit is niet de bedoeling’

‘Wil je zelf bepalen wanneer je besmet raakt met het coronavirus? Met de coronakit kan je die keuze zelf maken!’ Het is de openingsboodschap van jaikwilcorona.nl, een pas gelanceerde website die op sociale media de tongen losmaakt. Voor een bedrag van 33,50 euro kun je volgens de site een ‘coronakit’ kopen die een besmetting met corona garandeert. In de kit zit onder meer een buisje met daarin een vloeistof, verrijkt met het coronavirus, plus een gesealde testcassette om je besmetting te testen.



,,De site is ons ook onder ogen gekomen”, reageert Margreeth Fernhout, woordvoerder Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit natuurlijk niet de bedoeling is en mensen die hier gebruik van maken enorme risico’s nemen. Niet alleen voor zichzelf, want Covid-19 is natuurlijk een gevaarlijke ziekte, maar ook voor de volksgezondheid in z’n algemeenheid.”