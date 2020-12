Ongeloof over vaccinatiecampagne: 'Je had dit allemaal al kunnen voorzien’

Groep artsen: 'voorkom liever dat mensen in het ziekenhuis belanden’

17 december Een groep kritische artsen heeft een stichting opgericht om aandacht te vragen voor de in hun ogen disproportionele coronamaatregelen. Ze zijn bezorgd over de gevolgen op lange termijn, onder meer op de mentale gezondheid van mensen. ,,Gezondheid is meer dan de afwezigheid van corona.’’