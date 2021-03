Ongeloof over verkiezingsuitslag: ‘Blijkbaar vindt de rest van Nederland de toeslagenaffaire niet zo belangrijk’

Gedupeerde Renate Wolbers die al vijftien jaar in de financiële ellende zit, heeft er geen woorden voor. Dat de VVD van Mark Rutte de grootste zou blijven, had ze na de peilingen wel zien aankomen. Maar dat die partij er ook nog eens twee zetels bij krijgt. ,,Echt ongelooflijk. Rutte is eindverantwoordelijk voor wat ons is aangedaan. Hij had dit zeker anderhalf jaar geleden al kunnen stoppen, maar hij ondernam niets. De wereld sprak er schande van en dan krijgt zijn partij er ook zetels bij. Het is verbijsterend.”