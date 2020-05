Ongeluk met meerdere vrachtwagens op A67: tankwagen in brand, één dode

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldde rond 17.45 uur dat de brand inmiddels redelijk onder controle is. Volgens hem is het wegdek door het ongeval fors beschadigd.

Volgens het Verkeerscentrum in België is de snelweg in beide richtingen volledig afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Tilburg en Breda (A2, A58, A16/E19). Hoe lang de verkeersstremming gaat duren is nog niet bekend.