Ongevallen e-bikes stijgen explosief. Politie: 'Ze zijn sneller dan je denkt!'

E-bikers zijn in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim 25 procent vaker betrokken bij een ongeval dan in dezelfde periode vorig jaar. De politie en ANWB roepen medeweggebruikers op: ,,Pas op! E-bikes zijn sneller dan je denkt!''

Het aantal verkeersongevallen met de elektrische fiets is dit jaar fors toegenomen. In de eerste vijf maanden van 2017 waren er nog 270 e-bikers betrokken bij ongevallen, in diezelfde periode in 2018 zijn dit er 341. Dat is een stijging van ruim 26 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij Star, een samenwerkingsverband van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau Via.

102 doden

Sinds 2014 zijn in Nederland 102 e-bikers omgekomen in het verkeer. Tot en met september 2017 ging het nog om 79 overleden e-bikers. Vooral in de maand mei vonden er meer ongelukken plaats. In mei 2017 waren er 75 mensen op een elektrische fiets betrokken bij een ongeval. Mei 2018 telde 128 e-bikers betrokken bij een ongeval: een stijging van 70 procent.

Lees door onder de grafiek.

Uit onderzoek naar de aard van ongevallen, dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat elektrische fietsen vaker van de zijkant worden aangereden. ,,Dit kan erop duiden dat medeweggebruikers de snelheid van e-bikes niet goed inschatten'', analyseert Egbert-Jan van Hasselt, die bij de politie verantwoordelijk is voor verkeersveiligheid. ,,Als je afslaat denk je bijvoorbeeld: daar kan ik nog wel voor langs. Maar pas op! E-bikes zijn sneller dan je denkt!''

ANWB

Ook de ANWB roept automobilisten op beter uit te kijken voor snelle fietsers. ,,Automobilisten, houd e-bikers in de gaten'', verklaart Ad Vonk van de ANWB. ,,Er zijn steeds meer e-bikers, ze zijn snel en letten niet altijd goed op.'' De bond stelt dat vooral bestuurders van gemotoriseerd verkeer op hun tellen moeten passen. Vonk: ,,Gewonden dat wil niemand. maar automobilisten zijn altijd aansprakelijk en moeten dus extra voorzichtig zijn.'' De ANWB adviseert 'de gouden regel'. ,,Leg oogcontact met degene die jou voorrang moet verlenen.''

In 2017 vielen er voor het eerst meer doden op de fiets, dan in de auto. Van de 613 verkeersdoden zaten er 206 op de fiets en 201 in de auto. Een kwart van de overleden fietsers zat op een e-bike. In de zomermaanden vallen de meeste doden en gewonden onder elektrische fietsers. Bijna 80 procent van de ongevallen gebeurt binnen de bebouwde kom. ,,Daar geldt de oproep aan andere weggebruikers extra sterk'', betoogt politieagent Van Hasselt.

Lees door onder de grafiek.

Opmerkelijk is dat vooral vrouwen vaker slachtoffer zijn, terwijl in bijna alle lijstjes met ongevalscijfers mannen bovenaan staan. Zeker vanaf de leeftijd van 50 jaar zijn vrouwen op elektrische fietsen vaker betrokken bij ongevallen. Volgens de Fietsersbond en branchevereniging Bovag kiezen vrouwen ook eerder voor een elektrische fiets, dan mannen. ,,Van onze fietsenwinkels begrijp ik dat 60 tot 70 procent van de e-bikes aan vrouwen wordt verkocht. Mannen blijven wat langer op hun spierkracht vertrouwen'', betoogt Tom Huyskens van de Bovag. ,,Vrouwen maken ook vaker gebruik van hun elektrische fiets, dus is het logisch dat zij vaker voorkomen in de ongevalsstatistieken.''

Lees door onder de grafiek.

Traumachirurg Jeroen Poos van het Medisch Centrum Leeuwarden vergeleek het letsel van e-bikers met dat van andere fietsers van dezelfde leeftijd en met een vergelijkbare gezondheid. Hij schrok van de conclusies. ,,E-bikers raken twee keer zo vaak meervoudig ernstig gewond.'' Vooral hoofdletsel en letsel aan armen en benen komt vaker voor.