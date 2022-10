Onheilspellende waarschuwing: dramatische stijging van broeikasgassen in de lucht

De drie belangrijkste broeikasgassen in de lucht bereikten afgelopen jaar allemaal recordhoogtes. Het gaat om koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. ,,We gaan de verkeerde kant op.”

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) - die met deze conclusie komt - noemt het ‘weer een andere onheilspellende waarschuwing voor klimaatverandering'. De WMO ziet een ‘dramatische’ stijging van de methaanconcentratie in de lucht. Deze stijging was groter dan ooit in bijna veertig jaar aan metingen.

Het is onduidelijk wat de oorzaak achter de enorme toename is. ,,Het lijkt een gevolg te zijn van zowel biologische als door de mens veroorzaakte processen.” Een voorbeeld van een biologisch proces is bijvoorbeeld als moerassen of rijstvelden warmer worden. Dan breekt het organische materiaal sneller af en dit kan leiden tot methaanuitstoot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘We gaan de verkeerde kant op’

Ook nam het CO2-gehalte meer toe dan normaal. De verwachting is dat de stijging in 2022 wereldwijd doorzet. WMO-chef Petteri Taalas benadrukt de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen ‘en te voorkomen dat de temperatuur op aarde in de toekomst nog verder stijgt’. De aanhoudende stijging toont volgens hem aan ‘dat we de verkeerde kant op gaan’. ,,De tijd dringt”, aldus Taalas.

Meer ambitie nodig

Volgens de WMO zijn ambitieuzere doelen nodig om de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Daarin hebben wereldleiders afgesproken om zich in te spannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zodat de aarde niet meer opwarmt dan 2 graden - en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graad Celsius - ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Gemiddeld is de temperatuur op aarde nu 1,1 graad hoger dan voor de industrialisatie.

Tekst gaat verder onder tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De WMO is een organisatie van de Verenigde Naties, gespecialiseerd in weer, klimaat en water. Zolang de uitstoot van broeikasgassen doorgaat, zal de temperatuur op aarde blijven stijgen, benadrukt de WMO. Ook als de emissies direct dalen blijft CO2 nog jaren langer in de atmosfeer.

Klimaattop in november

Het milieubureau van de Verenigde Naties (Unep) komt donderdag met een afzonderlijk rapport. Dat beoordeelt de huidige en geschatte toekomstige uitstoot van broeikasgassen. Het milieubureau rekent daarin uit hoeveel de aarde nog zal opwarmen met de beloftes die gedaan zijn door landen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In aanloop naar de VN-klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh worden meerdere onderzoeken gepubliceerd.