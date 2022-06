Onlangs vrijgesproken ex-geldschieter van Noord-Hollandse voetbalclub opgepakt voor cocaïnehandel

met video Boos wint Nipkow­schijf met aflevering over Voi­ce-schandaal: ‘Impact was kolossaal’

Het BNNVara-programma Boos van Tim Hofman heeft als eerste onlineprogramma ooit de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf gewonnen, voor de aflevering over wantoestanden bij The Voice of Holland. Daarmee verslaat de YouTube-show de twee andere genomineerden, de dramaserie Het jaar van Fortuyn en de docu Mijn vader de gelukszoeker van Nadia Moussaid.

