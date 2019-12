‘Online marktplaatsen staan vol met nep-contactadvertenties’

UPDATE Twee personen ernstig gewond na vuurwerkin­ci­dent Den Bosch

0:52 Bij een vuurwerkincident in Den Bosch zijn maandagavond rond 23.00 uur twee personen ernstig gewond geraakt. De twee liepen ernstige verwondingen op in het gezicht en zijn met spoed vervoerd naar het gespecialiseerde Oogziekenhuis in Rotterdam.