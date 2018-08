Onmogelijke missie? Deze schrijver wil scholieren aan het lezen krijgen

In de hal hangt die bekende, eeuwige schoolgeur van verstikt zweet. Een enthousiaste leraar Nederlands komt me ophalen bij de balie. Terwijl hij me door hordes sceptisch kijkende scholieren loodst, informeert hij naar de treinreis, het verkeer. De trap bestijgend, vraagt hij me of ik zijn lievelingsboek ook zo mooi vind, wat ik altijd beaam. Na in de lerarenkamer een kopje bittere, waterige koffie te hebben gedronken, vertrekken we naar het lokaal, waar ik het komende uur zal vertellen over lezen.