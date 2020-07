Onno de Jong tweede advocaat Nabil B.: ‘Anders kon in mezelf niet meer in spiegel aankijken’

,,De kroongetuige heeft het me gevraagd en ik heb er natuurlijk even bij stilgestaan of ik dit wilde doen, gezien alle omstandigheden, maar ik vond dat ik mezelf anders niet meer in de spiegel kon aankijken. Dit is gewoon mijn werk’’, aldus De Jong. ,,Het gaat gewoon om iemand die getuigt tegen een andere verdachte, in feite niks speciaals. Ik ga me nu rustig inlezen, in september beginnen de verhoren weer.”

De Jong is ervaren als advocaat van kroongetuigen. De raadsman stond in het verleden Fred Ros bij in het Passageproces. In het proces tegen motorbende Caloh Wagoh verdedigt De Jong kroongetuige Tony de G.

De advocaten van Nabil B., kroongetuige in het proces tegen de gevreesde criminele organisatie van de in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi, worden zwaar beveiligd na de liquidatie van B’s vorige advocaat, Derk Wiersum.

De Jong zegt ‘bepaald niet blij’ te zijn met het feit dat de ex-advocaat van Nabil B. onlangs op deze site uit de school klapte. ,,Peter Schouten en ik hebben daarover een klacht ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten. Ik heb er geen enkele twijfel over dat het proces mét de kroongetuige gewoon doorgaat. Er is nu behoefte aan rust in de tent.”