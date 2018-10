Onrust in Groningen: busje zou kinderen achtervolgen

De incidenten die gemeld zijn vonden plaats in de buurt van Winschoten en Bellingwolde, aan de grens met Duitsland. Volgens RTV Noord gaan er in meerdere dorpen in de grensstreek geruchten over soortgelijke voorvallen. Twee weken geleden werd ook in Drenthe twee keer melding gemaakt van mannen in een bestelbusje die kinderen aanspraken.



Bovendien was er eind september een poging tot ontvoering van een 14-jarig meisje in Eelde, op de grens van Groningen en Drenthe. Die zaak staat echter los van de nieuwe incidenten, denkt de politie.



Die neemt de meldingen serieus. ,,Agenten wordt gevraagd uit te kijken naar witte busjes", zegt de woordvoerder. ,,We hebben ook twee keer bestuurders van witte busjes aangesproken. Die hadden in beide gevallen een plausibel verhaal."