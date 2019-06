Onrust in metro Amsterdam: man richt pistool op passagier, meerdere vrouwen lastiggevallen

Zwitserse scholieren willen drie maanden vakantie: ‘Dat is wel erg lang’

15:08 Zwitserse scholieren hebben een oproep gedaan de zomervakantie drie maanden te laten duren, omdat het al zo vroeg in de zomer zo heet wordt. Nederlandse scholieren zijn minder enthousiast over zo'n lange zomervakantie. ‘Drie maanden is wel héél lang.’