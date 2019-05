Onrust na drie weken terug: toch wéér autobrand in Oss

Na ruim drie weken zonder autobrand, was het afgelopen nacht dan toch wéér raak in Oss. Een auto ging in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen op. Het aantal autobranden stijgt explosief .

Rond 2.20 uur stond op een parkeerterrein aan de Joannes Zwijsenlaan een Opel Astra in lichterlaaie. De brandweer wist de brand snel te blussen maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde.

De stad Oss wordt al maanden geteisterd door een enorm hoog aantal autobranden. Begin april deed de recherche - die voor een mysterie staat - nog een uitgebreide getuigenoproep.

BMW

Toch ging de reeks autobranden daarna door. Zondagochtend 5 mei ging er voor het laatst een voertuig in vlammen op in Oss. Toen was een BMW niet meer te redden. Een week later was er wel nog een autobrand in het nabijgelegen Brabantse vestingstadje Ravenstein, dat sinds 2003 deel uitmaakt van Oss. En vannacht was het dus weer raak.

Ook in de rest van Nederland worden steeds vaker auto’s in de fik gestoken. Autobezitters in Nederland dienden het afgelopen jaar 9 procent meer claims in voor autobranden dan in 2017. Dat bleek ruim twee weken geleden uit nieuwe cijfers van het Verbond van Verzekeraars die deze krant heeft opgevraagd.

Tekst gaat verder.

Burgernet

Over de oorzaak van het vuur is niets bekend. De politie is begonnen met een onderzoek en heeft een Burgernet-bericht verspreid.



Eventuele getuigen van verdachte zaken worden opgeroepen om zich te melden. Het bericht ging per (sociale) media de wereld in: tijdens de nachtelijke uren worden door de meldkamer geen sms-berichten naar gebruikers verstuurd.

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Burgemeester

De Osse burgemeester Wobine Buijs zei eerder dat het woord ‘pyromaan’ niet langer te vermijden valt. ,,Branden kunnen veel oorzaken hebben, van technisch tot verzekeringsfraude of een ruzie. Maar bij een serie branden komt er een moment dat je echt aan een pyromaan gaat denken. Als je het op gaat tellen moet je daar serieus rekening mee houden. De politie onderzoekt elke keer alle mogelijkheden.’’

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm Weer een autobrand in Oss. © Gabor Heeres/Foto Mallo