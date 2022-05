Onrust rond stadion ADO na verloren wedstrijd: fans gebruiken ‘fors geweld’, meerdere aanhoudingen

met video Gondel van attractie in Sprookjes­bos Valkenburg breekt af, drie gewonden: ‘Ik hoorde een klap en hoop gegil’

In Valkenburg aan de Geul (Limburg) zijn vrijdagmiddag drie mensen gewond geraakt toen een gondel van een attractie in het Sprookjesbos afbrak en zes meter omlaag viel. In de bak zaten twee volwassenen en twee kinderen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De volwassenen en één kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel.

27 mei