Onrustig weekend dreigt: Zwarte Piet-demonstranten tegenover elkaar in Venlo en Eindhoven

De politieteams in Venlo en Eindhoven zijn dit weekend in opperste staat van paraatheid. In beide steden staan demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gepland en wordt door pro-Pieten opgeroepen die demonstraties te verstoren. Afgelopen weekend moest de ME ingrijpen bij een confrontatie tussen beide kampen in Maastricht.

De sinterklaasintochten zijn dit jaar overal in Nederland afgelast vanwege de coronamaatregelen, maar actiegroep Kick Out Zwarte Piet gaat toch de straat op. Op steeds meer plekken in Nederland is Piet niet langer zwart, maar de actiegroep gaat niet akkoord met alternatieven als een grijze piet. ,,Grijs zit te dicht tegen zwart aan", aldus een van de actiecomités. Zij willen door heel het land alternatieven als de roetveegpiet.

Ingrijpen ME

Afgelopen weekend werden een groep demonstranten van KOZP belaagd in Maastricht, de grote groep belagers gooiden onder meer met vuurwerk. De ME moest ingrijpen en de demonstranten werden naar een veilige plek gebracht. Vijf relschoppers werden aangehouden.

De demonstratie op het Vrijthof in Maastricht, afgelopen zondag.

De gemeente Venlo houdt daarom de plek waar KOZP zaterdag vanaf 14.00 uur mag demonstreren nog angstvallig geheim. „We zijn ons terdege aan het voorbereiden”, aldus een politiewoordvoerster uit de regio tegen dagblad De Limburger. „Hoe we dat doen en met hoeveel agenten we bij de demonstratie aanwezig zullen zijn, ga ik nu niet vertellen.” De politie wil niet zeggen of er signalen zijn dat relschoppers op de demonstratie afkomen. Een KOZP-woordvoerder zegt te hebben gehoord dat ‘hooligans’ de demonstratie willen verstoren. KOZP meldt altijd te streven naar ‘een vreedzame bijeenkomst’.

Eindhoven

Ook in Eindhoven dreigt zondagmiddag een confrontatie. Daar heeft KOZP een demonstratie aangemeld. Op social media gingen al snel oproepen rond om die manifestatie te verstoren, daarbij werd verwezen naar de ongeregeldheden van twee jaar geleden. Toen werden antipiet-activisten in de stad met eieren bekogeld. Ook het rechtsextremistische Pegida gaat zondag in Eindhoven willen betogen. ,,Onze inzet zal zondag op maat zijn”, stellen de politie en gemeente Eindhoven. Dat zal nodig zijn, want vrijdagavond werd bekend dat beide groepen toestemming hebben gekregen op hetzelfde plein hun manifestatie houden. Op dat Stadhuisplein verwacht de politie zo'n 500 mensen namens KOZP en 30 namens Pegida.

Relschoppers gooien eieren naar de KOZP-demonstratie in Eindhoven, 2018.

Uit een recente enquête onder het OpiniePanel van actualiteitenprogramma EenVandaag blijkt dat een kleine meerderheid van de Nederlanders vindt dat de kleur van Zwarte Piet niet hoeft te veranderen. Maar dat percentage daalt al jaren: van 89 procent in 2013, via 71 procent in 2019 naar 55 procent dit jaar.

Kick Out Zwarte Piet demonstreert sinds 2011 voor de verandering van Piet. Het aantal demonstraties werd in de loop van de jaren jaar steeds groter. Dit jaar staan er tot nu toe vijf manifestaties op het programma.

Ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven, 2018. Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet.

