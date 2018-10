Ons huisdier, ons kind: we behandelen ons huisdier steeds 'humaner'

Het is een duidelijke trend in huisdierenland; humanisering van het huisdier. Dat meldt Joost de Jongh, voorzitter van Dibevo, de Nederlandse branchevereniging voor de huisdierensector. ,,Een hond of ander huisdier moet in toenemende mate vooral leuk zijn qua karakter en uitstraling. Het specifieke ras of de perfecte kleur of de mooiste staart zijn minder belangrijker dan voorheen.