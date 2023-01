'Onschuldig' sterretje veroorzaakt ernstige brandwonden bij jong kind: 'Verbied het nou eens!’

chirurgen willen verbodVan de ruim vijftig mensen die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakten door zwaar vuurwerk, is bijna de helft jonger dan achttien jaar. Twee van hen ondergingen een volledige handamputatie. Het jongste slachtoffer met brandwonden was slechts 2 jaar. ,,Wij roepen al 10 jaar dat vuurwerk verboden moet worden”, verzucht Annekatrien van de Kar, werkzaam in het OLVG in Amsterdam.

Tijdens de jaarwisseling behandelden plastisch chirurgen ongeveer evenveel vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel als in de jaren voor de coronacrisis, meldt Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Zeker 32 vingeramputaties zijn uitgevoerd. Ook behandelden de artsen veel botbreuken en brandwonden.

In totaal ging het om 52 slachtoffers met ernstig letsel. Iets minder dan de helft was een jongen onder de 18 jaar. ,,Het gaat opnieuw om veel jonge slachtoffers die voor de rest van hun leven getekend zijn”, zegt Van de Kar tegen deze site. ,,Dit is allemaal onnodig letsel. Zo ongelooflijk zonde.”

Handgranaat

Net als voorgaande jaren was illegaal vuurwerk de grootste boosdoener. Het gaat dan met name om cobra’s en nitraten, die de kracht van een handgranaat hebben. Ook vielen er 10 slachtoffers door legaal vuurwerk. Zo veroorzaakte een ‘onschuldig” sterretje’ een ernstige brandwond bij een heel jong kind.

,,Dat zien we iedere oud en nieuw wel gebeuren, zo’n ernstig incident. Dan valt er een sterretje per ongeluk op een been of belandt in een capuchon.” Hoe het momenteel met het kind gaat, weet Van de Kar niet. Maar voor haar is het klip en klaar: ,,We moeten dat consumentenvuurwerk echt niet langer toestaan.”

Schaamte

Slachtoffers van zwaar vuurwerk verkeren lange tijd in shock, zegt Van de Kar. ,,Daarna komt er een gevoel van schaamte. Ze voelen zich stom dat zoiets hen is overkomen.” Bijna alle mensen die slachtoffer werden staken het vuurwerk zelf af. ,,In sommige gevallen zijn toevallige passanten zwaargewond geraakt. Zoals een stel dat na een galadiner op straat stond toe te kijken. Bij hen kwam zwaar vuurwerk plots in het gezicht terecht. Heel bizar.”

Voor de NVPC is de maat vol. Chirurgen pleiten voor ingrijpende maatregelen door de overheid nu opnieuw zoveel jonge mensen zwaargewond zijn geraakt. ‘De NVPC ziet dat de gevolgen van vuurwerkletsel nog steeds worden onderschat, terwijl vuurwerkslachtoffers vaak moeten leven met blijvende arbeidsongeschiktheid en chronische pijn’.

Alles uit de kast

Van de Kar stelt dat de tijd rijp is voor de overheid om door te pakken: ,,Als het aan de NVPC ligt, verbiedt de overheid het consumentenvuurwerk en wordt alles uit de kast gehaald voor de aanpak van illegaal vuurwerk. De ernst van de letsels voor de individuele patiënt, maar ook de maatschappelijke gevolgen, wegen zwaarder dan de wens van sommige particulieren om zelf vuurwerk af te mogen blijven steken.”