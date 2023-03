Ontslag was druppel voor marechaussee die zelfmoord pleegde: ‘Te hard aangepakt’

Vrouwendag Nikkie de Jager: ‘Ik post niks meer live, zodat mensen me niet kunnen traceren’

Zelfs Nikkie de Jager -wereldberoemd, miljonair, make-upartiest voor sterren als Adele - heeft nog wel eens last van dips en twijfels, vertrouwt ze de meiden in opvanghuis Fier toe. ,,Kim Kardashian gaf me ooit het beste advies voor negatief commentaar op sociale media. Ze zei: nooit een hele dag laten verpesten door iets wat iemand in dertig seconden heeft bedacht.’’