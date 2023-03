Ontslagen en 800 miljoen euro verlies: nieuwe tankterminal is al vóór de opening failliet

Politie kijkt naar falend communica­tie­sys­teem bij klopjacht op overval­lers

De politie zoekt uit wat er nu precies aan de hand was met het communicatiesysteem C2000, na klachten over het functioneren ervan bij een klopjacht op drie overvallers in het Brabantse Rijsbergen. Dat laat een woordvoerder van de korpsleiding van de Nationale Politie vrijdag weten in reactie op berichten van politiebond ACP.