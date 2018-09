Ontslagen leraar die geslachtsdeel toonde: 'Had me nooit zover moeten laten gaan'

De per direct ontslagen docent (51) van scholengemeenschap Het Rhedens in Dieren heeft via zijn mobiele telefoon zijn geslachtsdeel getoond aan een minderjarig meisje, een oud-leerlinge van hem van ‘16 of 17 jaar’. De man is een voormalige vertrouwenspersoon van de school.