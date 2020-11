Ontsnapt hert raakt gewond bij achtervolging hond en is afgeschoten, tweede dier gevangen

Twee damherten zijn zaterdagochtend ontsnapt uit het hertenkamp in het Arnhemse park Sonsbeek. Eén van de herten raakte ernstig gewond en is afgeschoten. Het andere hert is gevangen en met lichte verwondingen teruggebracht naar het kamp.

Het hert dat is afgeschoten werd eerder door hulpverleners op de parkeerplaats van het Witte Huis aan de Apeldoornseweg ingesloten. Het dier was kort daarvoor gewond geraakt toen het wegrende voor een loslopende hond.

Het hert rende vervolgens door een stalen hek heen. Gezien de ernst van de verwondingen besloten faunabeheerders het hert te doden.

Volgens faunabeheerder Bart Castelein van de gemeente Arnhem was het te gevaarlijk om verdovingspijltjes te gebruiken, zo dicht bij de drukke Apeldoornseweg. ,,Die verdoving werkt pas na twintig minuten. Bovendien werkt een verdoving veel minder goed bij een gestrest dier. Het risico dat het hert op de weg zou belanden was te groot. Daarom is het dier afgeschoten. Safety first.”

Tweede hert gevangen

Het tweede hert, een donkergekleurd dier van slechts één jaar oud, is door faunabeheerders gevangen en teruggebracht naar het hertenkamp. ,,We troffen het aan vlakbij Stadsvilla Sonsbeek”, vertelt Castelein. ,,We hebben de poort van het hertenkamp opengezet en het dier naar binnen begeleid.

Volgens Castelein had het jonge hert een aantal kleine verwondingen. ,,Maar die zijn niet heel ernstig. We konden het dier tot heel dichtbij naderen. Dat is een teken van shock.”

Het hert moet nu tot rust te komen. ,,Hij is nu weer thuis in een relatief groot verblijf. We laten hem daar nu lekker rondlopen.”

Volgens Castelein zou het hert, als het de stad uit was gerend richting het bos, met rust worden gelaten. ,,Dan zou hij vrij zijn. Daar loopt zo’n hert niemand in de weg. Hij zou er een gelukkig leven leiden.”

Openstaand hek

De twee dieren ontsnapten uit het hertenkamp door een openstaande poort. Er wordt nog onderzocht hoe het kan dat de poort open stond. Eerder werd gedacht aan vandalisme, maar volgens een faunabeheerder kan het ook een menselijke fout zijn geweest.

Deze week vonden er een aantal werkzaamheden aan het hertenkamp plaats. Het rieten dak van het huisje in het hertenkamp werd vervangen. De poort van het kamp is nu met hangsloten dichtgemaakt.

Hek mogelijk al hele nacht open

Volgens een anonieme ooggetuige zou het kunnen dat het hek de hele nacht open heeft gestaan. ,,Het stond open toen ik er vanochtend rond kwart voor acht langsliep. Gisteravond zag ik een vrachtwagen door de poort rijden. Grote kans dat het hek daarna niet goed is dichtgegaan.”

De ooggetuige deed vanochtend een rondje met de hond, toen ze het hert zag. ,,Mijn hond vloog achter een beest achter een boom aan. Ik dacht eerst dat het een andere hond was, maar ineens schoot er een hert voorbij en rende bijna de Apeldoornseweg op. Een boswachter probeerde het hert te vangen. Hij heeft uiteindelijk ook het openstaande hek dichtgedaan.”