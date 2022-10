Ontsnapte Ruinerwold-zoon Israel vroeg al een maand vergeefs om hulp: ‘Had heel erg behoefte aan persoonlijk contact’

Jerrel (19) en zijn gezin geterrori­seerd door oude vriend en groep jongeren: ‘We leven in angst’

De neus van Jerrel (19) uit Etten-Leur staat nog altijd scheef. In september vorig jaar kreeg hij een pak rammel op de kermis, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Het was het begin van terreur tegen de tiener en zijn gezin. In augustus sloopten zo’n vijftien jongeren hun huis aan de Dasseburcht. ,,We leven allemaal in angst”, zegt moeder Diana.

