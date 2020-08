‘Ontsnapte tbs'er Henk Ernst pleegde gisteren overval op Aldi in Den Helder’

Ontsnapte tbs’er Henk Ernst zou opnieuw in Zeeland zijn geweest

15 augustus RENESSE - De ontsnapte tbs’er Henk Ernst (61) is afgelopen donderdag vermoedelijk opnieuw in Zeeland geweest, dit keer in Renesse. Ondanks een zoektocht is hij niet gevonden; het is ook niet duidelijk of hij nog in de badplaats is.