Ontsnapte wolf loopt nog altijd los in wildpark

Video Rutte: Dodental Sint-Maarten opgelopen naar vier

18:14 Het dodental als gevolg van de orkaan Irma is opgelopen naar vier. Op Sint-Maarten zijn twee doden aangespoeld. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Dat zei premier Mark Rutte na overleg van de meest betrokken ministers over de situatie op de Bovenwindse eilanden. Eerder waren er ook al twee dodelijke slachtoffers geteld en elf ernstig gewonden.