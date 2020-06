Ontvoerd meisje (5) uit Enschede terecht, verdachte is 64-jarige man

video | updateHet 5-jarige meisje en de man die haar ontvoerd zou hebben in Glanerbrug, zijn beiden aangetroffen in het appartementencomplex Terhaar sive Droste ter hoogte van de grensovergang aan de Gronausestraat. Het meisje is inmiddels overgedragen aan haar vader. De verdachte man is een 64-jarige inwoner uit Glanerbrug.

De politie riep zaterdagavond iedereen in de omgeving van Glanerbrug op uit te kijken naar een man van ongeveer 75 jaar in een scootmobiel. Inmiddels is bekend dat het om een 64-jarige inwoner uit Glanerbrug gaat. Hij is zaterdagavond afgevoerd met de politieauto.

De politie bedankt iedereen voor het delen, meedenken en het meezoeken. De politie roept iedereen op om alle foto’s die zijn gedeeld te verwijderen.

Hij zou het 5-jarige meisje hebben ontvoerd. Dat meldde de politie Enschede via Facebook. Er was al snel duidelijk dat het meisje, dat in De Eschmarke woonde, was meegenomen door een man in een scootmobiel, omdat een getuige er een foto van had gemaakt. Haar vader, die de verdwijning rond half zeven meldde bij de politie, plaatste ook meteen op Facebook een oproep met foto’s van zijn dochtertje.

Ruiten er uit geslagen

Het meisje werd rond half acht aangetroffen in het appartementencomplex Terhaar sive Droste. Een onderbuurman vertelt: „Ik wilde net naar de benzinepomp lopen om een pakje shag te halen, toen ik een enorm lawaai hoorde. Boven mij op de vierde etage sprongen agenten van het dak naar het balkon van mijn buurman. Zij hebben de ruit van de balkondeur ingeslagen en zijn het appartement binnen gegaan. Ook aan de voorkant heeft de politie twee ruiten van zijn appartement ingeslagen om snel naar binnen te kunnen. Ik weet niet waar ze zo snel vandaan kwamen, maar ze waren wel met een man of tien.”



De bewoner noemt zijn buurman een ‘vreemde snuiter’: „Zo staat hij altijd te plassen in de tuin, terwijl zijn wc toch dicht in de buurt is, maar verder ken ik hem niet.”



Helikopter

Er werd onder meer een helikopter ingezet om de man en het meisje te vinden. Er was veel politie op de been en ook de marechaussee hielp mee bij de zoektocht. Dat gebeurde met auto’s en motoren en er was een speciale terreinwagen opgeroepen om in de bossen rond het dorp mee te kunnen zoeken, maar voordat die terreinwagen kon worden ingezet was het meisje al terecht. Later op de avond werd er een speciaal hondenteam ingevlogen voor het onderzoek. De actie in het appartementengebouw bracht veel mensen op de been in Glanerbrug.

Volledig scherm De Gronausestraat en grensovergang werden tijdelijk afgesloten voor verkeer. © Gerben Kuitert

Volledig scherm Het appartementencomplex waarin het meisje en de man werden aangetroffen. © Gerben Kuitert