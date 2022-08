Ontvoerde ex-vrouw (23) uit auto bevrijd na lange achtervolging door Brabant, politie lost schoten

Nederland­se economie flink gegroeid ondanks gascrisis en inflatie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,6 procent gegroeid in vergelijking met de drie voorgaande maanden. Dat is een veel forsere toename dan in het eerste kwartaal van 2022, terwijl de gascrisis, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne toch voor veel onzekerheid zorgen.

10:01