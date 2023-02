Ontvoering 15-jarige jongen was niet willekeurig: ‘Niet zomaar van straat geplukt’

Op 10 januari rond 08.40 uur wordt een 15-jarige jongen volgens omstanders met ‘een hoop geschreeuw en heisa’ in een bestelbusje geduwd, voor zijn woning in de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp. De politie lokaliseerde de bus vervolgens al snel op de A27, ter hoogte van Bilthoven. Bij de aanhouding op de snelweg werden waarschuwingsschoten gelost.

De jongen werd uit de laadruimte van de auto bevrijd en bleef lichamelijk ongedeerd. Wel was hij vastgebonden, zo meldt de politie in het programma. De drie mensen die ook in de auto zaten (een 36-jarige man uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een 29-jarige man uit Almere) werden aangehouden en zijn verdachten in de zaak.

De politie vermoedt dat de jongen in elk geval geen willekeurig slachtoffer is geweest. ,,Hij is niet zomaar van straat geplukt en in een bestelbus gezet”, aldus een woordvoerder van de politie in de uitzending. In het kader van het onderzoek kan nog niet veel gezegd worden, maar het meest waarschijnlijke scenario is volgens de recherche ‘een conflict dat zo is geëscaleerd dat het voor een aantal mensen reden was om de jongen van 15 te ontvoeren’.