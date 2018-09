Ontzetting over boer die geiten niet vaccineert tegen Q-koorts

'Stints niet gebruiken, totdat overtui­gend vaststaat dat ze veilig zijn'

16:24 De Stint, het voertuig dat vorige week betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss, bevat structurele ontwerpfouten en is daarom in de kern onveilig om kinderen mee te vervoeren. Die conclusie trekt onafhankelijk onderzoeker Peter Coppes uit Helmond. Zijn advies is om het vervoersmiddel voorlopig helemaal niet meer te gebruiken.