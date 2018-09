Onverwacht moeder, en nu mag de baby Egypte niet uit

Sylvia van Baarlen kreeg vorige week zondagavond op WhatsApp het meest onwaarschijnlijke bericht van haar leven. 'Mam, niet schrikken. Ik ben vanochtend in de badkamer van m'n hotelkamer bevallen van een zoontje. Het gaat goed met ons.'



's Ochtends had Britt zich niet goed gevoeld, vertelt de kersverse oma Sylvia aan de telefoon vanuit de badplaats Hughada, waar ze na het bizarre nieuws zo snel mogelijk heen is gevlogen. ,,Ze had buikkrampen en diarree. Ze dacht dat ze iets verkeerds had gegeten. Tot ze op de wc ineens een hoofdje voelde en heel veel haartjes zag. Ze heeft alle handdoeken op de grond gegooid en is erop gaan zitten. Het kindje was er heel snel. Gelukkig begon hij meteen te huilen. Met een nagelschaartje heeft ze de navelstreng doorgeknipt. Toen is ze met hem in bed gaan liggen.''



Hulp inschakelen kon Britt niet. ,,Haar mobieltje was leeg. 's avonds kwam gelukkig een van de jongens van het hotel poolshoogte nemen, omdat ze haar de hele dag nog niet hadden gezien. De hotelmanager en een hostess hebben haar meteen naar het ziekenhuis gebracht. Baby en moeder zijn daar gecheckt en kregen een infuus. Wonder boven wonder zijn ze helemaal gezond.''