Onweer, hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur: code geel voor Gelderland

Met video Uit Rhodos geëvacueer­de toeristen geland op Schiphol: ‘Zagen de vlammen uit onze hotelkamer’

Op Schiphol is in de nacht van zondag op maandag een vlucht geland met aan boord mensen die vanwege de bosbranden zijn geëvacueerd vanuit Rhodos. Op de vlucht zaten in totaal zo’n 120 reizigers. Het ging zowel om passagiers die al van plan waren om zondagavond naar Nederland te vliegen, als passagiers die eigenlijk pas later zouden terugkeren.