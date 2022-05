Onweersbuien trekken over het land, KNMI geeft code geel af

Je moestuin onderhou­den in tijden van droogte: ‘Veel mensen onderschat­ten het’

TILBURG - De eerste echt zomerse dagen zijn in aantocht. Voor de liefhebbers fantastisch nieuws, maar voor de tuiniers is het niet gunstig. Het onkruid groeit als kool, maar de grond blijft droog. Daarom is het van belang om wat extra liefde in je (moes)tuin te steken.

13 mei