Onwel geworden voetballer (26) Helmondia overleden

Dat heeft een bestuurslid van de amateurclub maandagochtend aan Omroep Brabant laten weten. De voetballer zakte enkele minuten na het rustsignaal in de wedstrijd tegen SPV in Vlierden in elkaar. Teamgenoten en een speler van de tegenstander hebben hem gereanimeerd. De man is naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht. Daar werd hij enige tijd kunstmatig in coma gehouden. Zondag liet de club al weten dat de situatie ernstig was.