'Onze dochters van 20 en 18 krijgen maandelijks 50 euro zakgeld'

Het wordt kiezen volgend jaar: Best Kept Secret claimt Pinkpop's pinkster­week­end

15:16 Het is de laatste jaren steeds drukker op de festivalagenda, en dat lijkt er toe te leiden dat de festivals elkaar in de weg gaan zitten. De organisatie van Best Kept Secret in het Brabantse Hilvarenbeek wil de editie van volgend jaar in het pinksterweekend organiseren - precies het weekend waarin Pinkpop in Limburg zijn 50e editie houdt.