‘Onze innerlijke connectie gaat diep’

,,Ons werk bij het Leger des Heils is als een roeping. Jolanda en ik geloven onvoorwaardelijk in kansen voor ieder mens en proberen zo oordeelvrij mogelijk te leven. Werken bij het Leger betekent dat we gemiddeld iedere vijf jaar een andere functie krijgen en bijna even vaak verhuizen. Daar krijg ik energie van, maar je moet ook continu een nieuw netwerk opbouwen. Niet altijd gemakkelijk met drie opgroeiende kinderen. We kunnen dit omdat we een heel diepe innerlijke connectie hebben. We bespreken alles. Jolanda is een goede spiegel en soms een rem.