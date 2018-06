'Onzorgvuldig gehandeld' in aanpak misdragingen oud-burgemeester Oosterhout

Laurent (8) haalt in anderhalf jaar gymnasium­di­plo­ma

17:12 Anderhalf jaar, zolang had kindgenie Laurent Simons nodig om het gymnasium te doorlopen. Op zich al een hele prestatie, maar gezien de leeftijd van de Vlaams-Nederlandse studiebol is het er een van wereldformaat. Laurent is namelijk 8 en heeft een IQ van 145.