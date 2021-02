Ooggetuige filmt plofkraak bij avondwinkel in Amsterdam

Verkiezingen Wind, zon of toch ook kernener­gie? Zo willen politieke partijen de economie vergroenen

19 februari Nederland is in crisis. Wat is het effect op onze economie? In aanloop naar 17 maart geven politieke partijen in acht afleveringen hun standpunten op het gebied van wonen, werken, duurzaamheid, asfalt en de nexit. Vandaag aflevering 2: Hoe vergroenen we de economie? Aan het woord Tom van der Lee (GroenLinks) en Mark Harbers (VVD).