Ooggetuigen gijzeldrama zaten urenlang in slechte film: ‘Blij dat iedereen het er goed heeft afgebracht’

Update Gijzelne­mer Apple Store reed in AH-bezorgbus, Halsema noemt Bulgaarse gijzelaar ‘ongeloof­lijk dapper’

De 27-jarige Amsterdammer die gisteravond een gijzeling uitvoerde in de Apple Store in Amsterdam, was daar gearriveerd in een bezorgbus van Albert Heijn. Dat bevestigt een bron na berichtgeving van RTL Nieuws. De supermarkt reageert geschrokken op de gebeurtenissen, maar geeft aan vanwege het politie-onderzoek niet te kunnen reageren. ,,We leven mee met iedereen die hierbij betrokken is geraakt”, zegt een woordvoerder tegen deze site.

15:48