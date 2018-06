Ooggetuigen Pinkpopcrash: was de chauffeur afgeleid?

Lotte Walda (20) en Gino Bombrini (32) uit Heerlen voelen zich helemaal veilig als ze zich maandagnacht rond drie uur voegen bij een groepje muziekmakende Pinkpopgangers op straat nabij de ingang van camping B. ,,De weg was verlicht, er reed amper verkeer. We zaten pal voor de camping'', zegt Gino. ,,We waren eigenlijk op weg naar huis, maar toen zat daar iemand met een gitaar. Met z'n tienen chillden we nog wat, een beetje ouwehoeren.''



Na een uurtje houden ze het voor gezien. Een groepje van vijf, onder wie Gino en Lotte, vertrekt. De anderen blijven achter. ,,We waren twintig, dertig meter op weg en toen gebeurde het: een harde knal. Iedereen vloog aan de kant. We zagen de auto doorrijden. We wisten meteen dat het heel heftig was.''



Bombrini en Walda herinneren zich niet dat ze voor de aanrijding gehoord hebben dat het busje remde. ,,Het kan zijn dat de bestuurder afgeleid was.''