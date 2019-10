Ooggetuigen terrasdrama Deventer geschokt: ‘Dit was ongekend heftig’

Leukemie-pa­tiënt Dennis (37) was de inspiratie voor Maartens Elfsteden­zwem­tocht

15:00 Dennis Verweijen (37) overleed aan leukemie, omdat er geen geschikte stamceldonor was. Zijn verhaal inspireerde Maarten van der Weijden de Elfstedentocht te zwemmen. In de geest van Dennis publiceert zijn vrouw Anke morgen de documentaire ‘Papa’s bloed’, over het belang van meer donoren.