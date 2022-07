Oogkwaliteit van kinderen holt achteruit, schermtijd is de grote boosdoener

Acht jaar was Ahmad chirurg in oorlogsge­bied, in Nederland wordt hij verpleegas­sis­tent

Hij werkte soms 36 uur achtereen als traumachirurg. Dat was in Syrië, waar Ahmad Mohamed in het ziekenhuis in Damascus oorlogsslachtoffers opereerde. Tot hij 2,5 paar geleden met zijn doodzieke moeder en zijn familie naar Nederland kwam. Hier blijken zijn diploma's niks waard. Nu is hij verpleegassistent. ‘De andere optie was thuis niks doen.’

