Ook Beatriz (23) werd op spoor geduwd: 'Jij moet dood!’

Delft, 8 januari 2014. De 23-jarige bejaardenverzorgster Beatriz wacht rond half twee 's middags op de trein naar Den Haag. Als ze de trein ziet naderen, loopt ze alvast een stukje vooruit op het perron. Dan ziet ze een vrouw in zwart trainingspak voor zich. Om een botsing te vermijden, wijkt ze uit in de richting van de rails. Bij het passeren geeft de vrouw haar onverwacht een zwiep tegen de rechterschouder. Beatriz valt met handen en knieën op de rails. ,,Jij moet dood!” schreeuwt haar belager. Als ze poogt op te staan, hoort ze een trein toeteren.



,,Het werd zwart voor mijn ogen. Ik dacht dat ik doodging”, blikt ze een half jaar later terug tegenover de rechtbank Den Haag. De dader blijkt de dan 28-jarige Hope Bove K. te zijn die de jaren daarvoor al talloze malen in psychiatrische klinieken heeft gezeten en voor meerdere geweldsdelicten is veroordeeld. Ze wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard en krijgt tbs opgelegd.