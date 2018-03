Ook begluurde Vlaamse studentes stonden op Nederlandse pornosite

Deze week ontstond grote commotie toen bleek dat speelsters van het Nederlandse handbalteam naakt te zien waren op bekende pornosite Xhamster, terwijl zij zich ontkleedden voor een ontspannend bezoekje aan sauna Beauty en Oase in Nederasselt, Gelderland. De beelden waren enkele uren te zien en zijn zeker 10.000 keer bekeken. Ook minstens 100 andere gasten zijn per video te zijn begluurd en opgenomen.



Naar nu blijkt zijn wellicht ook Vlaamse studentes van de Hogeschool Gent op de site te zien geweest. De zaak kwam aan het licht dankzij onderzoek van NOS-techjournalist Joost Schellevis, die de herkomst probeerde te achterhalen van meer beelden die hij op Xhamster tegenkwam.



Schellevis twitterde foto's van de doucheruimte en vroeg aan zijn Belgische volgers of zij de plek herkenden. Hij dacht specifiek aan een Belgische plek omdat op de beelden oa een plastic beker met het biermerk Grisette zichtbaar was. Een alerte twitteraar herkende aan de kleedkamertegels vervolgens de sporthal van de Hogeschool Gent.



Het bestuur van de HoGent is erg geschrokken en heeft aangifte gedaan. ,,We hebben het vannacht vernomen en hebben vanochtend meteen een klacht ingediend”, laat woordvoerder Johan Persyn tegen Het Laatste Nieuws weten.

Helemaal 100 procent zekerheid is er nog niet dat de beelden inderdaad in de doucheruimten van de sporthal zijn gemaakt. ,,In alle geval lijkt het er wel zo op," zegt Persyn. ,,En dus hebben wij ook onmiddellijk alle zaalwachters de opdracht gegeven om te controleren of er geen camera’s zijn opgehangen en ook om extra alert te zijn om onze bezoekers hun privacy te garanderen. We krijgen immers zo’n 5 à 6.000 bezoekers per week op bezoek, internen en externen. Dergelijke incidenten willen we uiteraard vermijden en we nemen de privacy van onze bezoekers zeker en vast ter harte.”